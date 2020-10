Polizia stradale - Quattro uomini arrestati - Nel bagagliaio della macchina avevano più di 500 pacchetti di sigarette, profumi e portachiavi

Orte – Svaligiano tabaccheria nel Perugino, presi al casello di Orte. Quattro uomini arrestati. Nel bagagliaio della macchina avevano più di 500 pacchetti di sigaretti, profumi e confezioni di caffè.

Nella nottata di ieri, nell’ambito dei quotidiani servizi di vigilanza stradale sull’autostrada del Sole, previsti dai piani organizzativi della polizia stradale di Terni, gli uomini di Orvieto, coordinati dal comandante Stefano Spagnoli, hanno individuato quattro uomini, che poco prima del loro fermo, avrebbero commesso un furto consumato in una tabaccheria nel Perugino.

Verso le 2,30 una pattuglia della polizia stradale di Orvieto, nei pressi del casello di Orte, ha individuato una Opel Astra a bordo della quale viaggiavano quattro uomini che hanno assunto un atteggiamento nervoso alla vista degli agenti.

Dopo il controllo dei documenti i quattro hanno risposto in maniera vaga e contrastante alle domande della polizia che voleva sapere da dove provenissero e dove stessero andando.

Una volta approfonditi gli accertamenti nel bagagliaio della macchina sono stati trovati dei grossi sacchi di nylon al cui interno erano nascosti alla rinfusa più di 500 pacchetti di sigarette di vari marchi, profumi, numerosi portachiavi, circa 30 confezioni di caffè e altrettanti di detersivi.

Gli agenti hanno continuato le indagini e accertato che “il materiale trasportato era stato furtivamente asportato nella nottata in un esercizio commerciale di Preci (Pg)”, chiarisce la polizia.

I quattro sono stati quindi denunciati per ricettazione in concorso tra loro e possesso di arnesi atti allo scasso in quanto, sul veicolo, c’erano anche due scalpelli.

La merce recuperata, per un valore di oltre cinquemila euro è stata sequestrata in attesa di essere restituita al legittimo proprietario.

8 ottobre, 2020