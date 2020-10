“Svetlana Tikhanovskaya è stata inserita nella lista dei ricercati in Bielorussia”

Minsk - A riferire la notizia è l'agenzia Tass - La leader delle forze di opposizione anti Lukashenko ha chiesto supporto al parlamento francese. “In questo momento abbiamo bisogno di aiuto”

Minsk – Svetlana Tikhanovskaya, leader delle forze di opposizione bielorusse, come riportato dall’agenzia Tass, “è stata inserita nella lista dei ricercati in Bielorussia e sarà ricercata anche in Russia”.

L’agenzia russa Ria Novosti riferisce che è accusata di “essere una minaccia alla sicurezza nazionale”.

Svetlana Tikhanovskaya ha chiesto supporto al parlamento francese. “In questo momento abbiamo bisogno di aiuto – ha dichiarato ha dichiarato in videoconferenza alla commissione affari esteri del parlamento europeo – e ne avremo bisogno in futuro, durante il periodo di transizione quando s’insediera’ un nuovo potere nella nostra repubblica”.

Le proteste sono iniziate oltre due mesi fa, quando i risultati delle elezioni hanno determinato la vittoria del presidente uscente Lukashenko con oltre l’80% dei voti. Proteste di massa chiedono da allora nuove elezioni denunciando l’illegalità dei precedenti risultati elettorali.

7 ottobre, 2020