“Taglio e piega a metà prezzo alle categorie svantaggiate dal coprifuoco”

Coronavirus ottobre - E' l'iniziativa solidale della parrucchiera Sara Buono che spiega: "Sconto riservato ai lavoratori della ristorazione, bar, palestre e teatri"

Montefiascone – (sil.co.) – Taglio e piega a metà prezzo per le categorie “svantaggiate” dal coprifuoco scattato nel weekend e in vigore fino al 24 novembre.

Si è attivata la parrucchiera Sara Buono,titolare di un salone a Montefiascone, non nuova a inziative di solidarietà, come i lunedì di prestazioni gratuite agli utenti segnalati dalla Caritas.

“In questo momento difficile io e mio fratello Carmine nel nostro piccolo vorremmo aiutare tutti i lavoratori della ristorazione, bar, palestre e teatri mettendo a disposizione i nostri servizi scontati al 50% nel nostro salone affinché questo brutto periodo passi”, spiega Sara, che in un posto pubblicato sulla sua pagina Facebook sottolinea come “lo sconto sarà applicato solo a persone delle categorie sopra indicate”.

Durante la quarantena della scorsa primavera, quando fu costretta a chiudere l’attività a causa del lockdown generalizzato, Sara e il fratello si sono messi a disposizione della fasce più deboli, operando come volontari della croce rossa.

Da aprile, inoltre, Sara Buono è responsabile dello Sportello Trans Viterbo, online dall’inizio dell’estate tramite il portale infotrans.it, il primo portale istituzionale in Europa per i transgender, nato dalla collaborazione tra il centro di riferimento per la medicina di genere dell’Istituto di superiore di sanità Iss e l’Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali Unar di Palazzo Chigi.

27 ottobre, 2020