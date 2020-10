Tampone positivo in casa Flaminia, salta il match contro il Siena

Sport - Calcio - Serie D - Il club rossoblù: “Tutta l’attività della prima squadra è sospesa”

Civita Castellana – (s.s.) – “Un tesserato della prima squadra è positivo al Covid-19”. La Flaminia annuncia un contagio a meno di due giorni dal match casalingo contro il Siena.

“Tutto il gruppo squadra si trova in isolamento – spiega il club – e l’attività è sospesa fino alla fine della quarantena”.

L’incontro di domenica, dunque, salta così come quello della formazione Juniores, in programma per sabato sul campo della Vis Artena.

Samuele Sansonetti

16 ottobre, 2020