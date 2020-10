Sanità - La procedura che sta seguendo una classe della materna dell'Ellera a Viterbo dopo un caso di Coronoavirus - Montalto è attualmente Covid-free - 61 i casi di positività accertati ieri nell'Alto Lazio

Viterbo – Tamponi a tutta la classe e bambini isolati per 14 giorni.

Questa la prassi che verrà seguita per la classe della materna dell’Ellera che ieri è stata messa in quarantena per un caso di positività al Covid.

La notizia della chiusura della classe era già circolata martedì pomeriggio e i genitori sono stati avvisati. Si attenderà l’esito dei tamponi a cui verranno sottoposti tutti i bambini della classe.

Nel frattempo ieri nella Tuscia sono stati registrati 25 casi di positività al Coronavirus. Sei nel Reatino e 30 nel territorio della Asl Roma 4.

I 25 positivi registrati dalla Asl di Viterbo sono 5 a Vetralla, 4 a Nepi, 3 a Sutri, 2 a Viterbo, 3 a Fabrica di Roma, 2 a Civita Castellana, 1 a San Lorenzo Nuovo, 1 a Faleria, 1 a Piansano, 1 a Monterosi, 1 a Ronciglione e 1 a Montefiascone.

Due di questi pazienti si trovano attualmente ricoverati al reparto di Malattie infettive di Belcolle e gli altri 23 stanno trascorrendo la convalescenza a casa.

Quattro i guariti nella Tuscia: 1 a Montalto di Castro, 1 a Civita Castellana, 1 a Viterbo e 1 a Ronciglione. Montalto è attualmente Covid-free.

Sei nuovi soggetti positivi al test Covid 19 registrati dalla Asl di Rieti. Si tratta di una donna di 35 anni residente/domiciliata a Selci, cluster già noto e isolato. Un uomo di 48 anni e un uomo di 50 anni residenti/domiciliati a Fara in sabina cluster già noti e isolati. Una donna di 20 anni residente/domiciliata a Casperia, cluster già noto e isolato. Una donna di 37 anni residente/domiciliata a Montopoli in Sabina, cluster già noto e isolato. Un uomo di 87 anni residente/domiciliato a Torricella in sabina, ricoverato presso l’Unità di Malattie infettive dell’Ogp di Rieti.

Si registrano 2 guariti: 1 residente/domiciliato a Rieti e 1 residente/domiciliato a Cittaducale.

Nella Asl Roma 4 sono 30 i casi positivi: 4 a Campagnano di cui 1 sintomatico, 6 a Fiano di cui 1 sintomatico, 1 a Tolfa, 3 a Ladispoli, 3 a Sacrofano sintomatici, 1 ad Anguillara, 5 a Civitavecchia, 1 a Castelnuovo sintomatico, 1 a Rignano sintomatico, 1 a Riano, 1 a Bracciano, 1 ad Allumiere, 1 a Canale Monterano, 1 a Cerveteri sintomatico.

Sono guarite 13 persone: 9 a Cerveteri, 2 ad Anguillara, 1 a Bracciano, 1 a Formello.

Coronavirus, i numeri della Tuscia

Casi totali: 741 (215 a Viterbo; 526 in provincia)

Attualmente positivi: 188

Guariti: 525

Morti: 28 + 1

Ricoverati: 13 (10 a Belcolle; 3 extra Asl)

In quarantena: 469

Usciti dalla quarantena: 5669 Comuni con positivi

Viterbo: 215 casi (7 morti e 166 guariti)

Tuscania: 47 casi (1 morto e 45 guariti)

Civita Castellana: 40 casi (17 guariti)

Tarquinia: 38 casi (1 morto e 28 guariti)

Acquapendente: 32 casi (3 morti e 19 guariti)

Ronciglione: 23 casi (7 guariti)

Vetralla: 25 casi (7 guariti)

Orte: 19 casi (11 guariti)

Nepi: 19 casi (4 guariti)

Oriolo Romano: 12 casi (11 guariti)

Canepina: 8 casi (2 guariti)

Soriano nel Cimino: 7 casi (6 guariti)

Vitorchiano: 7 casi (6 guariti)

Bagnoregio: 6 casi (3 guariti)

Sutri: 9 casi (4 guariti)

Capranica: 5 casi (1 morto e 3 guariti)

Fabrica di Roma: 8 casi (3 guariti)

Blera: 4 casi (3 guariti)

Faleria: 5 casi (3 guariti)

Graffignano: 4 casi (2 guariti)

Monterosi: 5 casi (1 guarito)

Caprarola: 3 casi (1 guarito)

Villa San Giovanni in Tuscia: 3 casi (1 guarito)

Bassano in Teverina: 2 casi (1 guarito)

Calcata: 2 casi (0 guariti)

Gallese: 2 casi (1 guarito)

Proceno: 2 casi (0 guariti)

Latera: 1 caso (0 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 3 casi (2 guariti)

Piansano: 6 casi (5 guariti)

Montefiascone: 39 casi (3 morti e 35 guariti) Comuni Covid-free

Montalto di Castro: 10 casi (10 guariti)

Celleno: 52 casi (9 morti e 43 guariti)

Marta: 12 casi (12 guariti)

Bolsena: 10 casi (1 morto e 9 guariti)

Bassano Romano: 8 casi (8 guariti)

Grotte di Castro: 7 casi (7 guariti)

Vignanello: 7 casi (7 guariti)

Monte Romano: 6 casi (6 guariti)

Capodimonte: 4 casi (4 guariti)

Gradoli: 4 casi (1 morto e 3 guariti)

Castiglione in Teverina: 3 casi (3 guariti)

Cellere: 2 casi (2 guariti)

Corchiano: 2 casi (2 guariti)

Onano: 2 casi (2 guariti)

Tessennano: 2 casi (2 guariti)

Valentano: 2 casi (1 morto e 1 guarito)

Lubriano: 1 caso (1 morto)

Vasanello: 1 caso (1 guariti)

Carbognano: 1 caso (1 guariti)

Altri: 4 casi (4 guariti)

8 ottobre, 2020