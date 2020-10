A Tarquinia classe delle elementari in quarantena, a Vejano materna chiusa per undici giorni

Coronavirus nelle scuole della Tuscia - Più di cento gli alunni contagiati nella provincia, dall'asilo alle superiori

Viterbo – (r.s.) – Coronavirus, si allunga la lista delle scuole della Tuscia con almeno un caso di positività.

Sono più di cento gli alunni, dalla materna alle superiori, che finora hanno contratto il Covid. La metà solo nel capoluogo (+8 nelle ultime 24 ore). A questi numeri vanno poi aggiunti i docenti e il personale Ata contagiati.

A Tarquinia, che ieri ha registrato altri 8 infetti, è risultato positivo anche un bambino della scuola elementare dell’istituto Ettore Sacconi. “La Asl – fanno sapere dal comune -, in accordo con la dirigente scolastica, ha predisposto l’isolamento per tutti i bambini della classe”.

A Vejano materna chiusa per undici giorni: da oggi, martedì 20 ottobre, a venerdì 30. Un’alunna, che frequenta proprio la scuola dell’infanzia Ponzianelli, ha scoperto di aver contratto il virus.

A Capranica, dove ieri sono stati accertati quattro casi, è stata sanificato l’asilo Santa Maria De Mattias e il municipio. Domenica era risultato positivo un bambino di tre anni, ma il sindaco Pietro Nocchi aveva sottolineato: “È a casa dall’8 ottobre, perché fin dai primi segni di influenza i genitori hanno voluto tenerlo a casa a scopo precauzionale. La situazione è tranquilla e sotto controllo”. Alla fine, però, si è preferito procedere con una sanificazione precauzionale.

Sempre domenica, ma a Piansano, è stato accertato il contagio di un’insegnante delle medie. Ieri sera l’informazione dal comune: “La Asl ci ha comunicato che fino al 30 ottobre gli alunni della seconda della scuola primaria di secondo grado dovranno osservare la quarantena fiduciaria nel proprio domicilio”.

Domani invece, dopo due giorni di stop, torneranno in classe i bambini della materna di Canepina. La scuola era stata chiusa dal sindaco Aldo Moneta per “interventi straordinari di igienizzazione e sanificazione e per un’eventuale ispezione della Asl” in seguito alla positività di una maestra.

L’insegnante “ha dei leGGerissimi sintomi – rende noto Moneta – ed è stata posta in isolamento domiciliare nel proprio comune di residenza. L’ultimo giorno che ha lavorato nella scuola di Canepina è martedì 13 ottobre”.

20 ottobre, 2020