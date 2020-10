Tasse sui proventi illeciti, la guardia di finanza recupera 400mila euro

Napoli - Nel mirino 17 presunti usurai - Negli anni avevano accumulato circa un milione e mezzo di euro

Napoli – Tasse sui proventi illeciti di 17 presunti usurai, la guardia di finanza recupera 400mila euro.

L’iniziativa nel Napoletano, dove le fiamme gialle di Torre Annunziata si sono presentate con una cartella esattoriale a casa di 17 soggetti, che in cinque anni avrebbero accumulato, attraverso l’usura, circa un milione e mezzo di euro.

Attraverso la tassazione imposta con lo stesso trattamento tributario riservato ai cittadini onesti, i finanzieri sono riusciti a recuperare decine di migliaia di euro.

A far scattare le indagini a carico dei presunti usurai, una gambizzazione. In seguito ai controlli fiscali, alcuni dei soggetti sarebbero risultati legati alla criminalità organizzata, altri parenti di narcotrafficanti attivi a livello internazionale. Altri ancora sarebbero stati imprenditori e professionisti, che avevano costituito una cassaforte in Svizzera, dove tenere le risorse finanziarie che poi utilizzavano per alimentare i prestiti usurai.

Secondo gli investigatori, la tassazione dei proventi illeciti è uno strumento utile per prevenire e reprimere l’usura, fenomeno che sta registrando un incremento di casi in seguito della crisi di liquidità determinata dall’emergenza sanitaria.

19 ottobre, 2020