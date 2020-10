Tenta il suicidio lanciandosi sotto la metro ma resta illesa

Roma - Il convoglio ha solo sfiorato una 28enne di origine ucraina

Condividi la notizia:











Roma – Si lancia sui binari mentre passa la metro, ma resta illesa.

È successo ieri, 22 ottobre, attorno alle ore 21 nella stazione San Giovanni della metropolitana di Roma.

Una ragazza ucraina di 28 anni si sarebbe lanciata contro il convoglio in corsa, ma sarebbe finita al centro dei binari su cui passa la metropolitana, che non l’avrebbe ferita in alcun modo.

La donna, illesa, è stata soccorsa dagli agenti di polizia e da quelli del 118 che l’hanno trasportata in ospedale per ulteriori accertamenti.

Condividi la notizia:











23 ottobre, 2020