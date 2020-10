Il Tennis club chiude la scuola, nonostante il via libera del governo

Sport - Tennis - Il presidente Fausto Barili: "Scelta difficile ma dettata dalla situazione d'emergenza sanitaria in cui ci troviamo"

Viterbo – (s.s.) – Il Tennis club chiude la scuola per bambini e adulti.

Nonostante il via libera del governo, che ha salvato la disciplina per via della mancanza di contatto tra gli avversari, la società di Viterbo ha deciso di bloccare momentaneamente l’attività di insegnamento.

“E’ stata una scelta difficile – racconta il presidente Fausto Barili – ma dettata dalla situazione d’emergenza sanitaria in cui ci troviamo. Effettuare corsi all’aperto avrebbe portato all’incremento di influenze stagionali che in questo periodo sono da evitare. Lo facciamo, inoltre, anche per solidarietà nei confronti della maggior parte degli sport che sono stati bloccati dal dpcm“.

Il circolo rimane aperto per gli atleti agonisti, freschi di promozione in serie B, e per gli amatori che potranno prenotare solamente i campi all’aperto. Il tutto almeno fino al 24 novembre.

Samuele Sansonetti

29 ottobre, 2020