Catania – Tenta di soffocare il figlio di 6 mesi, incastrato da un video.

A finire in manette a Catania, un 35enne, padre di due bambini che ora si trova agli arresti domiciliari. Il video incriminato, che mostrerebbe l’uomo stringere le mani attorno al collo del neonato, sarebbe stato consegnato ai carabinieri da una donna, a cui il filmato era stato mostrato dalla figlia, che a sua volta ne era entrata in possesso tramite un’altra persona.

Dopo aver indagato sulla veridicità del filmato e identificato l’autore del gesto, i carabinieri hanno provveduto all’arresto.

Scattato il sopralluogo, i militari avrebbero trovato l’abitazione della coppia in precarie condizioni igieniche e senza corrente elettrica, ma avrebbero riconosciuto i locali ripresi nelle immagini riscontrando la concordanza dei tatuaggi dell’uomo, padre e autore del tentativo di strangolamento, sulla spalla destra.

E’ stato parlando con i vicini che i carabinieri avrebbero inoltre scoperto che la donna e i due figli, di 6 mesi e 3 anni, venivano spesso sentiti piangere e sarebbero stati vittime degli scoppi d’ira dell’uomo. Spesso, hanno aggiunto come riferisce Tgcom24, “si sentiva anche il rumore degli schiaffi”. Una vicina avrebbe detto che non di rado accoglieva i due bambini nella sua abitazione tenendoli con sè: il più grande non voleva mai tornare a casa.

13 ottobre, 2020