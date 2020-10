Terni ricorda il poliziotto Cesare Mazzieri

Cronaca - E' morto per sventare una rapina in corso nella banca di via Mazzini

Condividi la notizia:











Terni – Cerimonia in memoria di Cesare Mazzieri.

Una breve cerimonia, rispettosa delle regole anti Covid, ha ricordato in via Mazzini il sacrificio di Cesare Mazzieri, morto in quel luogo dopo essere accorso su una volante della polizia per sventare una rapina in corso nella banca.

A testimoniare la memoria dell’esempio, insieme ai familiari, il prefetto, il sindaco ed il questore di Terni che hanno condiviso l’importanza di consegnare, soprattutto ai più giovani, la memoria di un servitore dello Stato, morto per difendere la comunità per la quale serviva.

Ad accompagnare il prefetto nella deposizione di un mazzo di fiori, donato dai colleghi della questura il giovane Cesare, nipote del compianto Cesare Mazzieri, appartenente alla polizia di Stato.

Condividi la notizia:











31 ottobre, 2020