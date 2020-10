Terribile schianto nella notte sulla E45, due morti e sette feriti

Perugia - Tre le auto coinvolte - Sul posto vigili del fuoco, polizia stradale e 118

Perugia – E’ di due morti, sette feriti e tre auto coinvolte il terribile bilancio dello schianto avvenuto nella notte scorsa sulla E45 in direzione Perugia.

A perdere la vita due uomini, uno di 33 anni di origini magrebine, mentre l’altro non sarebbe stato ancora identificato perché sprovvisto di documenti. Gli altri coinvolti sono stati trasportati all’ospedale di Perugia da cinque mezzi di soccorso: ricoverati con codici gialli e verdi, non sarebbero in pericolo di vita.

L’incidente si è verificato lungo la quattro corsie tra gli svincoli di Pantalla e Marsciano, lungo la carreggiata per Perugia. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia stradale.

2 ottobre, 2020