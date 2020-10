Test anti-Covid sulla popolazione, seconda tranche negativa

Salute - Lo screening sta coinvolgendo 244 persone tra i 20 e i 40 anni che rappresentano la fascia della popolazione più colpita dal virus in paese

Ronciglione – Coronavirus, a Ronciglione continuano i test sulla popolazione. Stanno coinvolgendo 244 persone tra i 20 e i 40 anni che rappresentano la fascia della popolazione più colpita dal virus in paese.

Negli ultimi due fine settimana sono stati eseguiti, in totale, 152 test rapidi. Settantasette solo domenica 11 ottobre. “Anche questa volta – fa sapere il sindaco Mario Mengoni – abbiamo registrato tutti risultati negativi”.

Mengoni poi ringrazia “i cittadini per la collaborazione messa in campo e il senso civico dimostrato, ma soprattutto il personale medico e i volontari del comitato Croce Rossa Ronciglione – Sutri per l’ottimo lavoro svolto finora”.

A breve la terza e ultima tranche di test.

13 ottobre, 2020