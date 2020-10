Torna il Covid al Pio Albergo Trivulzio, positivi 14 ospiti e 5 dipendenti

Milano – Torna il Covid all’interno del Pio Albergo Trivulzio, risultati positivi 14 ospiti e 5 dipendenti dopo gli esami di screening eseguiti nei giorni scorsi.

A darne notizia il bollettino pubblicato sul sito dell’istituto milanese per la terza età che già nella scorsa primavera era stato colpito da un’ondata di contagi e morti. Nella nota della struttura, così come riferisce il Corriere della Sera, si legge anche che “stante l’incremento della curva epidemica a Milano, i ricoveri in cure intermedie sono temporaneamente sospesi sino al 25 ottobre e le palestre nelle sezioni di degenza sono temporaneamente chiuse”.

Dei quattordici ospiti del Pio Albergo Trivulzio risultati positivi al Coronavirus, undici sarebbero stati ricoverati nel reparto Cure intermedie e sarebbero già state trasferite in strutture ospedaliere. Sul bollettino si legge anche che cinque dipendenti della residenza per anziani, sono risultati positivi. Si tratta di tre lavoratori del Pat e due della struttura di Merate (Lecco), questi ultimi due “non in servizio” sono in isolamento a casa.