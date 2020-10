Torna la passeggiata “garibaldina” sulla battaglia di Grotte di Castro

Cultura - Appuntamento sabato 10 ottobre alle 17 in piazza Matteotti

Grotte di Castro – Riceviamo e pubblichiamo – Dopo il rinvio della settimana scorsa, causa persistente avversità meteo, torna alla carica la passeggiata “garibaldina” dedicata alla battaglia di Grotte di Castro.

Una iniziativa del sistema bibliotecario del lago di Bolsena e della associazione delle “Comunità narranti” per “Sinergie 2020 – Il festival delle biblioteche”. Appuntamento sabato 10 ottobre alle 17 in piazza Matteotti.

Quel maledetto giorno di fuoco a Grotte di Castro

Avvenne il 19 maggio del 1860. Ed è passata alla storia come “la battaglia delle Grotte”. In Maremma la vicenda è piuttosto nota. Una pattuglia di volontari garibaldini, sbarcati a Talamone durante la spedizione da Quarto verso Marsala, penetrò l’entroterra passando per Scansano e Pitigliano in direzione dello Stato pontificio. Alla loro testa il romagnolo Callimaco Zambianchi, la cui fama di mangiapreti – dopo i fatti della Repubblica romana del 1849 – lo precedeva. Dopo una sosta a Latera, l’ingresso a Grotte di Castro e lo scontro con i gendarmi pontifici del colonnello Pimodan. Una scaramuccia o poco più. Eppure.

“Comunità narranti”, in collaborazione con la biblioteca comunale di Grotte di Castro “Mons. Antonio Patrizi”, sabato 10 ottobre, porterà in scena storie e voci di quegli avvenimenti. Una passeggiata-racconto con Antonello Ricci affiancato per l’occasione da Simona Soprano, narratrice di comunità Unitus. A fare gli onori di casa, Mariaflavia Marabottini, direttore della Bibilioteca comunale “Mons. Antonio Patrizi”.

Appuntamento in piazza Matteotti alle 17. Partecipazione gratuita. L’iniziativa avrà luogo nel pieno rispetto della vigente normativa anti-covid19.

Marco D’Aureli

8 ottobre, 2020