Torna l’album delle figurine sportive

Montalto di Castro - L’assessore Corona: "Momento difficile, un segnale di vicinanza e speranza al mondo dello sport"

Montalto di Castro – Il comune di Montalto di Castro ha sposato il progetto di Akinda Italia srl, per la realizzazione di un album delle figurine rivolto a tutte le società sportive della cittadina.

“Con una delibera di giunta – spiega l’assessore allo sport Giovanni Corona – abbiamo deciso di riavviare un progetto che negli anni precedenti aveva riscosso molto successo tra i nostri ragazzi.

Sarà un’opportunità per i giovani di tutte le discipline sportive, che avranno l’occasione di condividere la propria passione insieme a tutta la comunità.

Un volano, dunque, per mostrare, attraverso le figurine, da sempre gioco intramontabile e molto amato, come le attività sportive siano un mezzo concreto per metter alla prova le proprie abilità e favorire la socialità, soprattutto in questo particolare momento di emergenza sanitaria.

Una piccola iniziativa – conclude l’assessore allo sport – per dare un segnale di vicinanza e speranza ad un settore che in questi giorni, e per i mesi a venire, rischia di essere messo a dura prova ancora una volta”.

20 ottobre, 2020