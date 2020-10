Torna il rugby giocato con un’amichevole di lusso per il Civitavecchia

Sport - Sabato al Moretti della Marta versus Rugby Roma Olimpic Club 1930

Civitavecchia – Riceviamo e pubblichiamo – Torna il Rugby giocato. Il Rugby Civitavecchia riparte con una amichevole di lusso, sabato al Moretti della Marta versus Rugby Roma Olimpic Club 1930.

Al rettangolo di gioco in via del Casaletto Rosso si torna a giocare il Rugby e lo si fa in grande stile. Amichevole di lusso tra CRC versus Rugby Roma Olimpic Club 1930.

La Rugby Roma Olimpic Club 1930 questo anno decide di fare sul serio e sceglie di battersi nella “serie B del centro-nord”.La formazione guidata da coach Montella ha tra i suoi principali obiettivi quello di puntare sui giovani per farli crescere andando in questo modo a confrontarsi con realtà rugbistiche del centro-nord.

Una importante giornata di gioco sabato 10 ottobre dalle ore 16,00 al campo verde del Rugby Civitavecchia dove ci saranno in campo tutti i nuovi acquisti insieme ai veterani.

Sarà l’occasione per vedere in campo lo stato fisico, atletico e mentale della nuova linea verde adottata dal CRC dei giovanissimi della cantera civitavecchiese e dei giovani provenienti dalla collaborazione con le Fiamme Oro Rugby insieme all’esperienza dei veterani Made in Civitavecchia e comprensorio!!!

Head coach Mauro Tronca e coach Umberto De Nisi del CRC scopriranno probabilmente le carte di gioco ed i schemi dei loro uomini con il nuovo corso verde tutto da testare.

Naturalmente ed aggiungiamo purtroppo, l’incontro potrà essere visto dai nostri amici ed amiche del Rugby da fuori del rettangolo di gioco per rispettare scrupolosamente i protocolli Covid-19 per lo Sport.

Invitiamo i nostri amici ed amiche del Rugby Civitavecchia che vorranno essere presenti a rispettare le norme ed i protocolli del Covid-19 ( mascherine , distanziamento ect…) anche se al di fuori del rettangolo di gioco.

I nostri ragazzi del CRC ci daranno una nuova emozione ,interrotta molto tempo fa, nel vederli ritornare a giocare una vera partita anche se amichevole.

Daje Civita saremo presenti, distanziati ma uniti nel tifo , a parteggiare con accesa passione per il CRC ed anche se con maschere griffate Rugby Civitavecchia urleremo …Civita …Civita…

Ultima partita disputata dal CRC al Moretti della Marta il 16 Febbraio 2020. Mascherine Griffate CRC per rispetto protocolli Covid-19.

Rugby Civitavecchia

9 ottobre, 2020