Tornano e raddoppiano le Giornate Fai d’autunno, “Ripartiamo dalla bellezza”

Roma - In programma il 17-18 e 24-25 ottobre nel rispetto delle norme anti-Covid - Il ministro Franceschini: "L'arte è la strada da seguire"

Condividi la notizia:











Roma – (b.b.) – Quattro giornate per scoprire le meraviglie d’Italia. Due weekend interamente dedicati all’arte, alla cultura e al nostro patrimonio.

Si svolgeranno i prossimi 17-18 e 24-25 ottobre le Giornate Fai d’autunno, organizzate dal Fondo ambiente italiano. Un appuntamento che quest’anno raddoppia, in piena sicurezza nel rispetto delle misure anti-Covid, per “compensare le Giornate Fai di primavera perse a causa del lockdown”.

“Le difficoltà non mancano e non sono mancate – spiega il presidente Fai Andrea Carandini – ma se c’è una cosa che ci ha insegnato la pandemia è che ci possiamo salvare solo insieme. E quindi siamo qui, oggi, per combattere e tutelare il nostro meraviglioso patrimonio artistico. Insieme.”.

700 i luoghi che verranno aperti al pubblico durante le quattro giornate in programma, che quest’anno saranno dedicate alla fondatrice del Fondo, Giulia Maria Crespi, recentemente scomparsa, e che ruoteranno attorno al tema della salute.

“Fino a ieri eravamo abituati a pensare solamente alla nostra condizione – prosegue Carandini – da oggi abbiamo imparato a pensare al plurale. Ambiente e salute devono ricongiungersi alla cultura e all’arte, creando una fratellanza nel rispetto del nostro patrimonio”. Nascono con questo spirito i weekend del Fai, “per prendersi cura dei luoghi da salvare e di tutti quei luoghi che hanno bisogno di essere scoperti”.

Con le giornate Fai degli scorsi anni circa 13 milioni di cittadini si sono ricongiunti a 17 mila luoghi speciali d’Italia. Luoghi minori, spesso sconosciuti che meritano di emergere.

“Quando la pandemia finirà – dice il ministro per i beni e le attività culturali Dario Franceschini in collegamento video alla conferenza di presentazione delle giornate – tornerà tutto alla normalità. Dovremo ripartire e la ripartenza dovrà essere all’insegna della riscoperta delle meraviglie minori d’Italia. Il turismo tornerà imponente nel nostro paese e la strada da seguire sarà quella indicata dal Fai: regalare bellezza”.

Il 17-18 e 24-25 ottobre, le visite nei luoghi aperti si svolgeranno in piena sicurezza, nel rispetto delle norme anti-Covid: nei siti ci saranno militari e carabinieri a garantire il rispetto delle regole ed evitare assembramenti. Per partecipare alle Giornate Fai d’autunno, è necessario prenotare la visita sul sito www.giornatefai.it, scegliere il giorno e l’orario preferiti tra quelli disponibili e versare il contributo in favore del Fondo. Le prenotazioni saranno aperte fino ad esaurimento posti per ogni slot di visita.

“Dobbiamo impegnarci nella tutela del nostro patrimonio come ci impegniamo a combattere il virus. Aggiungendo alle leggi, l’energia dei buoni costumi civici” sottolinea il presidente Carandini.

Il 2019 si è concluso per il Fai con numeri importantissimi: 23 mila iscritti e 6 milioni di euro investiti in opere di restauro. “Poi è accaduto l’imprevedibile, che ci ha travolti, ma ora possiamo e dobbiamo ripartire: la cultura è aperta a tutti, godiamone a pieno, partecipiamo” conclude Angelo Maramai, direttore generale del Fondo.

“A nome della Rai – saluta Stefano Coletta, direttore della rete ammiraglia – grazie al Fai per regalare bellezza. La pandemia è un’occasione per voltare le spalle all’imbarbarimento culturale”.

Condividi la notizia:











6 ottobre, 2020