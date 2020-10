Torneo open, Simone Magini si afferma nella seconda giornata

Sport - Tennis - Dopo aver perso il primo set per 6-0, si aggiudica tanto il secondo (6-4) quanto il terzo (10-4)

Acquapendente – Riceviamo e pubblichiamo – Sei gare e sorprese al 33% nella seconda giornata del Torneo open di tennis organizzato dal Circolo di Acquapendente.

Si afferma il 4Nc Simone Magini che elimina il più quotato 4.3 Anthony Poeta. Dopo aver perso nettamente il primo set per 6-0, si aggiudica tanto il secondo (6-4) quanto il supertiebreak del terzo (10-4).

Successo al terzo anche per il 4.5 Gabriele Castellani contro il più quotato 4.3 Leonardo Rampielli., Vinto il primo per 6-3 e perso il secondo per 6-2 si aggiudica il supertieabreak per 10-6.

Molto bene i giovani aquesiani (due vittorie su altrettante gare). Il 4.2 Giacomo Muccifora opposto al pari categoria Fabio Vichi si impone per 6-4 / 6-2. Il pari categoria Guglielmo Zannoni supera per 6-2 / 6-3 il 4.2 Marco Rossi.

Negli ultimi due incontri in programma il 4.3 Marco Di Benedetto supera per 6-2 / 6-3 il 4.4 Federico Croccolino. Mentre il 4.3 Luca Reali archivia con facile-facile doppio 6-2 il match contro il 4Nc Guido Guidi.

Giordano Sugaroni

1 ottobre, 2020