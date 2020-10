“Tpl, a bordo dei bus viene occupato il 30-40% dei posti disponibili”

Viterbo - Le rassicurazioni del sindaco Arena sul trasporto pubblico locale e gli scuolabus: "Servizio garantito in ottemperanza alle misure Covid"

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Il servizio di trasporto pubblico locale è sicuro. Come sicuro è il servizio scuolabus. Dati alla mano, le linee del tpl mediamente viaggiano con a bordo un’utenza che occupa il 30-40% dei posti disponibili.

Si arriva al 60-65% per le linee maggiormente utilizzate. Le disposizioni governative consentono di raggiungere fino all’80% della capienza.

Per quanto riguarda gli scuolabus, ricordiamo che sono 9 linee per 166 studenti aventi diritto.

Tutti gli utenti hanno i posti a sedere e viaggiano con mascherina. In entrambi i casi, sia per il trasporto urbano, sia per gli scuolabus, il servizio viene garantito in totale sicurezza, in ottemperanza alle misure previste in materia di Covid, sintetizzate nel decalogo comunicato e pubblicato dalla stessa società Francigena.

A bordo ci sono gli appositi dispenser per l’igienizzazione delle mani. Ricordo inoltre che i mezzi vengono igienizzati e sanificati tre volte al giorno.

Giovanni Maria Arena

Sindaco di Viterbo

20 ottobre, 2020