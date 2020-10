“Tpl, da oggi sono sospese le fermate all’interno dell’ospedale Belcolle”

Viterbo - Comune - L'assessore Contardo illustra le modifiche alla Linea 11

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Trasporto pubblico urbano, da oggi – 14 ottobre – sono sospese le fermate all’interno dell’ospedale Belcolle. Per chi proviene da Viterbo e per chi sale e deve recarsi in direzione San Martino, la fermata utile è quella subito dopo l’ingresso dell’ospedale, sulla destra, nei pressi della rotatoria.

Per chi proviene da San Martino e per chi sale e deve recarsi in direzione Viterbo, la fermata utile è quella esterna all’ospedale, subito dopo l’ingresso sulla sinistra. Gli utenti, per gli spostamenti interni, potranno usufruire del bus navetta privato messo a disposizione dalla ASL di Viterbo.

A darne comunicazione all’utenza è l’assessore alle partecipate e alla mobilità urbana e sostenibile Enrico Maria Contardo. L’informazione è inoltre consultabile sul sito www.francigena.vt.it .

Comune di Viterbo

Condividi la notizia:











14 ottobre, 2020