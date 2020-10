“Il nuovo Tpl è un successo, ci hanno fatto i complimenti tutti…”

Orte - L'assessore alla Viabilità Daniele Proietti: "Il miglioramento del servizio è evidente, riusciamo a gestire anche l'emergenza sanitaria"

di Alessandro Castellani

Orte – “Abbiamo ricevuto i complimenti da tutti, anche dagli utenti che vivono nei paesi vicini”. Dopo il battesimo del nuovo programma del trasporto pubblico locale, l’assessore alla Viabilità di Orte Daniele Proietti è su di giri: “Il miglioramento è palese sotto tutti i punti di vista – dice -. Finalmente la città ha un Tpl che funziona e che sta reggendo anche l’impatto con l’emergenza sanitaria”.

L’assessore spiega che nei primi giorni di entrata in vigore del nuovo servizio è stato effettuato un monitoraggio tra gli utenti ed “è stata riscontrata soddisfazione generale, sia per gli orari che s’incrociano bene con quelli del traffico ferroviario che per la qualità dei nuovi mezzi”.

“Ma soprattutto – continua Proietti – le persone sono più incentivate a usare i mezzi pubblici perché il nuovo schema delle linee garantisce passaggi molto più frequenti nelle zone principali della città. Prima salivi sul bus e non sapevi quando arrivavi a destinazione; adesso ci sono più corse, più scelte e più certezze”.

Secondo l’assessore, il centro storico, Orte Scalo, Caldare e Petignano “vengono raggiunte da un mezzo ogni venti minuti circa. E anche nelle zone meno popolose e frequentate c’è stato un incremento dei passaggi”.

Un esordio subito ad altissima pressione per il nuovo Tpl, visto il perdurare dell’emergenza sanitaria che condiziona anche l’afflusso nei mezzi pubblici. Ma Proietti sostiene che il comune di Orte “si è mosso col giusto tempismo, introducendo i nuovi autobus proprio in coincidenza con la riapertura delle scuole. Questi mezzi, almeno per il momento, ci permettono di rispettare le normative sulla capienza in vigore. Se poi ci saranno ulteriori restrizioni, valuteremo come organizzarci”.

Per il momento, l’assessore vuole solo “ringraziare gli uffici comunali e l’azienda che gestisce il servizio del Tpl. Abbiamo fatto un grande lavoro di squadra e i risultati, nonostante lo scetticismo iniziale, sono sotto gli occhi di tutti”.

15 ottobre, 2020