Tragedia alle porte di Parigi, una donna e quattro bambini uccisi a coltellate

Seine-Saint-Denis - Feriti altri due adolescenti - Il presunto aggressore ritrovato con le armi in mano

Seine-Saint-Denis – Tragedia alle porte di Parigi. All’interno di un villetta sono stati trovati morti una donna e quattro bambini, tutti uccisi a coltellate. Feriti anche altri due adolescenti.

Il dramma si รจ consumato a Seine-Saint-Denis. Secondo i resoconti dei media locali, il presunto aggressore, un parente della famiglia, sarebbe stato trovato sulla scena privo di sensi con un coltello e un martello al suo fianco. L’autore sarebbe originario dello Sri Lanka.

Stando a quanto fino a ora ricostruito, la tragedia sarebbe avvenuta al culmine di una violenta lite famigliare in “circostanze da determinare”. Secondo BFM-TV, un giovane completamente insanguinato, dopo essere riuscito a sfuggire alla mattanza, sarebbe entrato in un bar del quartiere per chiedere aiuto, dicendo al gestore che un suo zio era “impazzito” e che aveva aggredito tutta la famiglia “con un coltello e un martello”.

A quel punto sarebbe stato immediato l’intervento della polizia. Di fronte ai loro occhi una scena che avrebbe lasciato “in stato di choc anche gli agenti”. Procedendo all’interno della villetta, i poliziotti avrebberp trovato, oltre ai 5 morti, tutti gli altri feriti insanguinati a terra.

3 ottobre, 2020