Trasporti - Previste dalla regione per l'avvio dell'anno scolastico - Aggiudicazione annullata per sette centri

Viterbo – Trasporto pubblico, niente corse aggiuntive per Viterbo e altri comuni.

Erano previste in un avviso predisposto dalla regione Lazio, per ovviare a eventuali problemi di sovraffollamento con l’avvio dell’anno scolastico e la ripresa delle attività produttive. Corse da affiancare a quelle effettuate da Cotral.

Le province del Lazio sono state suddivise in lotti, alla domanda hanno risposto le imprese e quindi si è passati all’aggiudicazione. Non per tutti.

Per il lotto Vt1, che include Caprarola, Civita Castellana, Montefiascone, Nepi, Orte, Vetralla e Viterbo, l’aggiudicazione è stata annullata. Insieme ad altri, di Frosinone e Latina.

Per i sette centri della Tuscia, la motivazione: “a seguito del rilevato calo di domanda, appare conforme all’interesse pubblico, nonché ai principi di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, procedere alla revoca”.

Il servizio non era ancora stato avviato. “Avendo l’amministrazione appurato, attraverso comunicazioni formali con i soggetti aggiudicatari del servizio, che il numero di autobus messi a disposizione dagli stessi è risultato inferiore a quello ritenuto appena sufficiente per lo svolgimento del servizio”.

Le corse aggiuntive si riferivano al periodo dal 14 settembre al 30 ottobre. In questi centri la ditta che se le era aggiudicati è la Lalli Bus.

Via libera, invece, agli altri distretti, Vt2, Vt3, Vt4.

La parte non aggiudicata era per un importo pari a 297.675 euro, mentre complessivamente, sul mese e mezzo di corse aggiuntive nel Lazio, la regione ha investito un milione e 800mila euro.

5 ottobre, 2020