Travolti e sepolti da una montagna di terra, muore un operaio

Padova - In codice rosso il collega - Incidente sul lavoro questa mattina in un centro di raccolta rifiuti

Condividi la notizia:











Padova – Tragico incidente sul lavoro questa mattina in un centro di raccolta rifiuti a Padova, un operaio è morto e il collega è rimasto gravemente ferito.

E’ accaduto in via Montà. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco. Secondo una prima ricostruzione, i due operai sarebbero stati travolti e sepolti a una montagna di terra mentre stavano lavorando all’interno di una fossa profonda un paio di metri per posizionare dei tubi dell’acquedotto.

Uno dei due operai, 47enne residente nel Padovano, non ce l’ha fatta nonostante i tentativi di rianimazione. Il suo collega è stato portato in ospedale con un codice rosso.

Condividi la notizia:











14 ottobre, 2020