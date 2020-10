Travolto dalle macerie di un muro, muore studente 22enne

Bologna - La tragedia martedì scorso - Era ricoverato in rianimazione

Bologna – Travolto dalle macerie di un muro crollato, morto studente 22enne a Bologna.

Non ce l’ha fatta lo studente pugliese rimasto ferito martedì 20 ottobre durante i lavori di ristrutturazione in un palazzo in via del Borgo di San Pietro. E’ morto questa mattina all’ospedale Maggiore, dove era stato ricoverato nel reparto di rianimazione a seguito delle gravi ferite riportate.

Secondo la ricostruzione, il braccio meccanico di una gru avrebbe colpito un muro che ha ceduto su una veranda dove si trovavano i due ragazzi. Entrambi sono rimasti feriti. Ad avere la peggio il 22enne, ricoverato all’ospedale Maggiore in rianimazione con prognosi riservata. L’altro, 20enne, ha riportato traumi al capo e alla gamba.

La procura, così come spiega Il Corriere della Sera, ha aperto un’inchiesta che dovrà stabilire se l’incidente sia avvenuto per colpa di un errore umano o di un malfunzionamento, e se nel cantiere stesso le regole di sicurezza siano state rispettate.

22 ottobre, 2020