Trema il pavimento e sbattono porte e finestre, evacuata la scuola primaria

Montalto di Castro - Mattinata movimentata quella di ieri - Alunni radunati in piazza San Sisto

Montalto di Castro – Trema il pavimento, sbattono porte e finestre, evacuata la scuola primaria a Montalto di Castro.

È stata una mattinata movimenta quella che ieri hanno vissuto alunni, docenti e personale dell’istituto.

Intorno alle 9 è stato avvertito un rumore, mentre banchi, cattedre, ma pure finestre, porte e il pavimento hanno cominciato a tremare.

Praticamente subito, si è sentito il suono della campanella. Due squilli, segnale che indica un terremoto.

Appena terminato il movimento, le classi dell’istituto sono state fatte evacuare, secondo una procedura che i bambini conoscono, essendosi esercitati.

Tutti riuniti nel punto raccolta a piazza San Sisto. Per quello che è sembrato a molti un terremoto, ma in realtà si sarebbe trattato, con tutta probabilità di un aereo in esercitazione a bassa quota. Già il giorno prima c’erano stati dei boati e effetti simili nella Tuscia.

Alunni e insegnanti sono rimasti per circa un’ora nel punto raccolta. Nel frattempo è arrivato il comandante della polizia locale Adalgiso Ricci con i tecnici, è stata effettuata una ricognizione all’istituto scolastico, al termine della quale i bambini sono stati fatti rientrare nelle rispettive classi.

“La situazione è rimasta sempre sotto controllo – spiega il comandante dei vigili urbani Adalgiso Ricci – c’era da fare attenzione alle norme per evitare assembramenti, ma tutti si sono comportati nel modo adeguato ed è andato tutto bene”.

24 ottobre, 2020