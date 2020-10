Troppi casi di Covid, lockdown ad Arzano e scoppia la protesta dei commercianti

Napoli - Da questa mattina bloccate le strade del centro - I manifestanti: "Il paese è già morto"

Arzano – 200 casi di Covid nel piccolo centro di Arzano, in provincia di Napoli. Per il paese scatta il lockdown, e con lui anche le proteste dei commercianti.

Scuole e negozi chiusi, ad eccezione di quelli che vendono beni di prima necessità, chiusi il cimitero e i parchi pubblici. Saracinesche abbassate per bar, ristoranti, centri anziani e palestre. Stop anche al mercato settimanale.

L’ordinanza, firmata ieri dalla commissione straordinaria che amministra il Comune, è entrata in vigore questa mattina e avrà valore fino alle ore 24 del prossimo 23 ottobre.

E le proteste dei commercianti, che a distanza di pochi mesi dalla riapertura sono costretti ad un nuovo brusco arresto, non sono tardate ad arrivare. Da questa mattina, infatti, stanno bloccando la rotonda di Arzano, strada nevralgica per l’accesso al centro a nord di Napoli.

“E’ un lockdown stupido – sostiene uno dei manifestanti in strada, come riporta Repubblica – in un paese che dal punto di vista economico è già morto”. “Un’ordinanza scritta male, che non tiene conto neanche del problema sanitario” aggiunge un uomo anziano tra la folla.

Il prefetto di Napoli, Marco Valentini, sentito il questore di Napoli Alessandro Giuliano, ha disposto un impiego straordinario delle forze dell’ordine per assicurare il rispetto delle prescrizioni contenute nell’ordinanza della commissione straordinaria del Comune di Arzano che dispone la chiusura da oggi fino a venerdì 23 ottobre. L’impiego straordinario delle forze dell’ordine disposto dal prefetto, si legge in una nota, può essere svolto “anche eventualmente con l’ausilio delle forze armate di cui al contingente Strade sicure”.

15 ottobre, 2020