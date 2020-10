Marta - Carabinieri - La droga era suddivisa in decine di barattoli di vetro - Due persone in manette

Marta – Trovati con un chilo e mezzo di marijuana, arrestati.

I carabinieri della stazione di Marta unitamente ai carabinieri del Norm della Compagnia di Montefiascone, hanno effettuato dei mirati servizi di osservazione finalizzati al contrasto dello spaccio di droga nel paese.

“Al termine dei servizi di osservazione – si legge nella nota dei carabinieri – hanno deciso di fermare e sottoporre a perquisizione personale e domiciliare due soggetti del luogo che avevano dato evidenti sospetti e infatti al termine delle operazioni sono stati trovati in possesso di decine di barattoli di vetro in cui avevano suddiviso quasi un chilogrammo e mezzo di marijuana oltre a 20 semi di canapa indiana e materiale per confezionare la droga oltre ad un bilancino di precisione“.

Al termine delle perquisizioni sono quindi stati dichiarati in arresto e sottoposti al regime della detenzione domiciliare.

