Trovato con 7 cartucce di diverso calibro, bloccato dalla polizia

Napoli - L'uomo è stato denunciato per ricettazione e porto illegale di munizioni - Arrestato un giovane sorpreso a smontare barre portapacchi da un’auto

Napoli – Venerdì pomeriggio gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato di Napoli hanno trovato un 50enne in possesso di 7 cartucce di diverso calibro.

La polizia, durante un servizio di controllo in piazza Garibaldi, ha sorpreso l’uomo allontanarsi in modo sospetto per eludere il controllo. Gli agenti hanno così bloccato il 50enne e lo hanno trovato in possesso delle cartucce.

La nota della questura specifica che l’uomo è stato “denunciato per ricettazione e porto illegale di munizioni”.

Controlli anche nella giornata di giovedì quando gli agenti del commissariato di Castellammare di Stabia hanno notato, in corso De Gasperi, un giovane intento a smontare delle barre portapacchi dal tettuccio di un’auto in sosta. Gli agenti hanno anche sorpreso una seconda persona che, poco distante, aspettava il giovane a bordo di uno scooter.

I poliziotti sono così intervenuti e hanno trovato nel sedile del motoveicolo diversi attrezzi per lo smontaggio di parti meccaniche.

I due sono stati arrestati per furto aggravato.

31 ottobre, 2020