Viterbo - Polizia Squadra mobile - 52enne ai domiciliari per spaccio

Condividi la notizia:











Viterbo – Trovato con mezzo etto di coca in macchina sulla Cimina.

Il 26 ottobre mattina, nell’ambito di specifici servizi di contrasto allo spaccio di droga nel territorio della Tuscia, gli operatori della squadra mobile hanno arrestato in flagranza per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio di un 52enne italiano, residente nel capoluogo.

“L’uomo – si legge in una nota – a seguito di attività di osservazione e pedinamento compiuta dagli investigatori della Polizia, è stato intercettato nel comune di Ronciglione, mentre procedeva lungo la Cimina, in direzione di Viterbo, a bordo della sua utilitaria: nell’immediatezza è stato ritrovato un involucro contenente 51,4 grammi di cocaina, un fazzoletto in carta contenente anch’esso cocaina per un peso netto di 0,2 grammi, il tutto accuratamente nascosto all’interno dell’auto.

La perquisizione, estesa poi al domicilio del 52enne, ha dato anch’essa esito positivo, in quanto sono stati ritrovati e posti sotto sequestro un bilancino di precisione e vari ritagli in plastica, funzionali al confezionamento al dettaglio dello stupefacente”.

Su direttiva del pm D’Arma, l’uomo è stato messo agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

Condividi la notizia:











28 ottobre, 2020