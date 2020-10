Orte - Carabinieri - Controlli intensificati per la prevenzione dei reati e per controllare l'uso dei dpi e delle norme anticontagio

Orte – Trovato con un etto di marijuana divisa in dosi, arrestato.

I carabinieri della stazione di Orte supportati dai carabinieri della compagnia di Civita Castellana, durante la notte hanno effettuato un mirato servizio di perquisizioni e di controllo del territorio, con finalità di polizia di sicurezza e della prevenzione dei reati di criminalità diffusa con particolare riferimento ai furti in appartamento e allo spaccio di droga.

Sono state controllate e identificate decine di persone e numerosi esercizi pubblici.

“Nei pressi della stazione – si legge nella nota dei militari – è stato fermato e controllato un cittadino del Gambia, che a seguito di perquisizione personale è stato trovato in possesso di quasi un etto di marijuana divisa in dosi ed è quindi stato dichiarato in arresto e portato nelle camere di sicurezza della compagnia dei carabinieri di Civita Castellana”.

Inoltre, proseguono i carabinieri “due giovani sono stati trovati in possesso di un grammo di droga a testa e sono stati segnalarti alla Prefettura quali assuntori, mentre all’interno di un bar è stata denunciata una donna di origini africane per essersi rifiutata di fornire le sue generalità”.

Nello svolgimento del servizio inoltre è stato verificato il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione per la diffusione del virus da parte dei cittadini e sono state elevate diverse sanzioni per l’inadempienza alle disposizioni.

7 ottobre, 2020