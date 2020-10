Trump ricoverato in ospedale, “Sta andando bene, credo”

Covid - Il presidente continuerà a lavorare: nessun trasferimento dei poteri al suo vice

New York – “Sta andando bene, credo. Grazie a voi tutti, con affetto!!!”.

E’ il tweet che il presidente Usa Donald Trump pubblica dall’ospedale Watter Reed, dov’è ricoverato dopo aver contratto il Covid. Positiva anche sua moglie Melania.

Trump, rende noto il medico personale del presidente americano, Sean Conley, in ospedale respira senza bisogno dell’ossigeno e, come riferisce Repubblica, gli sarebbe stata iniettata una dose unica e molto alta di Regeneron, un trattamento con doppi anticorpi chiamato REGN-COV2, ancora in fase di sperimentazione. Un farmaco testato, per ora, su appena 275 persone, pazienti sintomatici ma non ospedalizzati, consistente in un cocktail di due anticorpi, uno proveniente da un paziente guarito, l’altro realizzato in laboratorio.

Il presidente fa comunque sapere che continuerà a lavorare dall’ospedale. E, almeno per ora, non intende trasferire i poteri al suo vice Mike Pence come gli permetterebbe la Costituzione. “È un guerriero, combatterà con la stessa forza e convinzione con cui si batte ogni giorno per gli americani” ha twittato il figlio Eric Trump.

3 ottobre, 2020