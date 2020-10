Trump non voleva farsi ricoverare per il Covid, ma i medici gli hanno lanciato un ultimatum

Washington - O andava in ospedale mentre era ancora in grado di camminare o i dottori ce lo avrebbero portato in barella nel caso le sue condizioni fossero peggiorate - Ne danno notizia i media americani

Washington – Il presidente americano Donald Trump non voleva farsi ricoverare per Covid e ha tento, invano, di resistere alle pressione dei medici. Che alla fine gli hanno mandato un ultimatum.

Lo scrivono diversi media americani secondo i quali Trump, a un mese dalle elezioni, si sarebbe inizialmente opposto al ricovero.

Il presidente americano avrebbe perĂ² ceduto alle pressioni dei medici che, secondo quanto riportano i media americani, gli avrebbero lanciato un ultimatum: poteva recarsi in ospedale mentre era ancora in grado di camminare o i dottori sarebbero stati costretti a portarlo in una carrozzella o in barella nel caso le sue condizioni fossero peggiorate.

Alla fine Trump ha accettato il ricovero, ma ha preferito attendere la chiusura di Wall Street, nel timore che precipitasse.

4 ottobre, 2020