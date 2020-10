Trump positivo, tampone anche per Biden e preoccupazione per lo staff della Casa bianca

Coronavirus - La first lady Melania: “Ci sentiamo bene e abbiamo posticipato tutti gli impegni imminenti. Per favore, assicuratevi di stare al sicuro”

Washington – “Come hanno fatto molto americani quest’anno, io e il presidente siamo in quarantena a casa dopo essere risultati positivi al Covid-19. Ci sentiamo bene e abbiamo posticipato tutti gli impegni imminenti. Per favore, assicuratevi di stare al sicuro e tutti noi supereremo questo insieme”.

Lo ha scritto su twitter la first lady Melania Trump, in riferimento alla positività al Coronavirus del presidente degli Usa e di sua moglie.

“Lo staff della Casa Bianca è molto attento, ma c’è molta preoccupazione” afferma una fonte interna riportata dalla Cnn. È risultata positiva anche Hope Hicks, una delle collaboratrici più strette del presidente Trump ed ex capo della comunicazione del presidente.

Si teme anche per le condizioni di salute di Joe Biden, sfidante alla presidenza degli Usa, che recentemente è stato a contatto con Trump in occasione dello scontro tv. Biden effettuerà il tampone nelle prossime ore. “Jill e io – ha scritto su Twitter Biden – inviamo i nostri pensieri al presidente Trump e alla first lady Melania Trump per una pronta guarigione. Continuiamo a pregare per la salute e la sicurezza del presidente e della sua famiglia”.

Il vicepresidente Pence è risultato negativo al tampone. “Come di routine da mesi, il vicepresidente Pence è stato testato per il coronavirus ogni giorno – si legge in una nota della Casa bianca -. Il vicepresidente resta in buona salute”.

2 ottobre, 2020