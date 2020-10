Trump, uscita a sorpresa dall’ospedale per salutare i suoi fan

New York - Risultato positivo al Covid, oggi potrebbe essere dimesso

New York – Potrebbe essere dimesso oggi il presidente americano Donald Trump, ricoverato dopo essere risultato positivo al Coronavirus.

Intanto, domenica, a sorpresa, ha lasciato per alcuni minuti l’ospedale a bordo di un Suv blindato per salutare le decine di fan che stazionavano all’esterno dell’edificio. Una decisione criticata da diversi medici e che era stata annunciata pochi minuti prima di uscire in un video pubblicato dal presidente.

Trump aveva promesso una piccola visita a sorpresa ai suoi sostenitori affolatisi all’esterno del Walter Reed Medical Center, definendoli “patrioti” e così è stato. I fan lo hanno acclamato sventolando bandiere e scandendo il suo nome a gran voce. Il presidente è poi rientrato in ospedale.

Il medico della Casa Bianca, Sean Conley, nella conferenza stampa per il secondo bollettino medico sulle condizioni del presidente degli Stati Uniti, ha detto che Trump “continua a migliorare”.

5 ottobre, 2020