Il Tuscania volley al memorial Andrea Mecucci

Sport - Domani alle 19 al palazzetto di Civita Castellana l'allenamento congiunto con la Jvc

Condividi la notizia:











Tuscania – Riceviamo e pubblichiamo – Prosegue con appuntamenti sempre più ravvicinati l’intensa pre-season della Maury’s Com cavi Tuscania in vista dell’inizio del girone della A3 Credem banca domenica 18 ottobre a Montefiascone contro Gestioni & soluzioni Sabaudia.

Dopo l’ottima performance nel week-end al torneo di Alba Adriatica, la formazione guidata da Paolo Tofoli prenderà parte domani (giovedì 8 ottobre) al pala Smargiassi di Civita Castellana al quarto memorial Andrea Mecucci, evento dedicato allo sfortunato pallavolista scomparso qualche anno fa e rimasto nel cuore dei tifosi.

L’allenamento congiunto assieme con la Jvc Civita Castellana Ecosantagata avrà inizio a partire dalle 19. Dall’altra parte della rete capitan De Paola e compagni troveranno ad attenderli due illustri ex, Pierlorenzo Buzzelli e Giacomo Leoni.

Per quanto riguarda il week-end trascorso nelle Marche, questo il commento di coach Paolo Tofoli: “Quello di Alba Adriatica è stato un torneo importante per noi perché ci ha fatto vedere i nostri pregi e difetti. Poi giocavamo contro squadre come Castellana Grotte e Siena allestite per salire in Superlega, quindi è stato un bel banco di prova, si sono viste delle belle cose anche se c’è ancora da lavorare, si devono creare ancora di più l’affiatamento e gli automatismi. I ragazzi si sono comportati benissimo e sono molto soddisfatto di questo torneo, tra l’altro anche organizzato bene, peccato che Fano non sia venuta. Sono stati due giorni di buon allenamento con squadre con grandi giocatori. Poi anche dirigenti e allenatori delle altre squadre mi hanno detto che abbiamo una squadra buona e questo mi ha fatto molto piacere”.

Il memorial Andrea Mecucci sarà aperto al pubblico ma con capienza notevolmente ridotta del PalaSmargiassi. All’ingresso i tifosi dovranno compilare delle autocertificazioni tramite dei moduli forniti dagli organizzatori in modo da rispettare le norme anti-Covid emanate dal protocollo della Federazione italiana pallavolo.

Tuscania volley

Condividi la notizia:











7 ottobre, 2020