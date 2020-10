Nella Tuscia 48 casi in sette giorni

Coronavirus - Ieri ne sono stati accertati sei - In tutto l'Alto Lazio 37 infezioni in 24 ore - Gli attualmente positivi superano quota 500 - Due studenti contagiati

Viterbo – (r.s.) – Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, nella Tuscia sono stati accertati 683 contagi. Quarantotto negli ultimi sette giorni.

Ieri altri sei casi: due a Canepina, uno a Fabrica di Roma, Tarquinia, Vetralla e Viterbo. Un solo guarito, nel capoluogo, per un totale di 518 persone che finora si sono liberate del Covid.

Dal 28 settembre al 4 ottobre, il giorno più duro è stato sabato 3 quando sono stati registrati sedici positivi a fronte di tre negativizzazioni. Nessun guarito invece nelle 24 ore precedenti, quando la Asl ha comunicato otto infezioni.

Meno critica la situazione del 29 e 30 settembre: cinque casi ma altrettanti guariti e tre infezioni ma quattro negativizzazioni. Ciò ha fatto sì che si allentasse la pressione sugli attualmente positivi, che negli altri giorni è comunque aumentata: si è passati dai 108 di domenica 27 settembre ai 137 di ieri. Di questi, dieci sono ricoverati: otto all’ospedale di Belcolle e due in una struttura sanitaria extra Asl.

Nell’ultima settimana sono guarite diciannove persone ma quarantotto sono state contagiate. Quattordici sono sintomatiche, quattro solo quelle di ieri. Altalenanti le quarantene che hanno oscillato intorno alle 400 unità: fino a 24 ore fa erano 414 le persone in isolamento domiciliare. Superati i 30mila tamponi: in sette giorni ne sono stati fatti 2mila 217.

Nel resto dell’Alto Lazio ieri impennata di infezioni nel territorio della Asl Roma 4: trenta, in nove delle quali si sono manifestati chiaramente i sintomi del virus. Tre invece le negativizzazioni per un totale di 1002. Gli attualmente positivi schizzano a 242.

In Sabina è stato accertato un caso. Si tratta, fa sapere la Asl, di una “studentessa dell’istituto Elena Principessa di Napoli (Rieti)”. La ragazza sta trascorrendo la convalescenza a casa ed è scattata la quarantena per la classe e i docenti, “poiché identificati – spiega l’azienda sanitaria – come contatti potenzialmente più vicini all’unico caso al momento positivo presso l’istituto scolastico”. I locali sono stati sanificati.

Una situazione analoga a quella di Rieti è avvenuta anche nella Tuscia, a Vetralla e a Civita Castellana.

Nel comune di Antrodoco, sempre in Sabina, in due si sono negativizzati. Le infezioni in corso sono 135. In sorveglianza domiciliare ci sono 239 persone. Nelle ultime 24 ore, in ventitré ne sono uscite.

Coronavirus, i numeri della Tuscia

Casi totali: 683 (209 a Viterbo; 474 in provincia)

Attualmente positivi: 137

Guariti: 518

Morti: 28 + 1

Ricoverati: 10 (8 a Belcolle; 2 extra Asl)

In quarantena: 414

Usciti dalla quarantena: 5580 Comuni con positivi

Viterbo: 209 casi (7 morti e 165 guariti)

Tuscania: 47 casi (1 morto e 45 guariti)

Montefiascone: 38 casi (3 morti e 34 guariti)

Tarquinia: 35 casi (1 morto e 28 guariti)

Acquapendente: 32 casi (3 morti e 19 guariti)

Civita Castellana: 28 casi (16 guariti)

Ronciglione: 22 casi (5 guariti)

Orte: 17 casi (11 guariti)

Vetralla: 17 casi (7 guariti)

Montalto di Castro: 10 casi (9 guariti)

Nepi: 9 casi (4 guariti)

Canepina: 8 casi (2 guariti)

Soriano nel Cimino: 7 casi (6 guariti)

Vitorchiano: 7 casi (6 guariti)

Bagnoregio: 6 casi (3 guariti)

Capranica: 5 casi (1 morto e 3 guariti)

Sutri: 5 casi (4 guariti)

Blera: 4 casi (3 guariti)

Fabrica di Roma: 4 casi (3 guariti)

Faleria: 4 casi (3 guariti)

Graffignano: 4 casi (2 guariti)

Monterosi: 4 casi (1 guarito)

Villa San Giovanni in Tuscia: 3 casi (1 guarito)

Bassano in Teverina: 2 casi (1 guarito)

Caprarola: 2 casi (1 guarito)

Gallese: 2 casi (1 guarito)

Proceno: 2 casi (0 guariti)

Calcata: 1 caso (0 guariti)

Carbognano: 1 caso (0 guariti)

Latera: 1 caso (0 guariti) Comuni Covid-free

Celleno: 52 casi (9 morti e 43 guariti)

Marta: 12 casi (12 guariti)

Oriolo Romano: 11 casi (11 guariti)

Bolsena: 10 casi (1 morto e 9 guariti)

Bassano Romano: 8 casi (8 guariti)

Grotte di Castro: 7 casi (7 guariti)

Vignanello: 7 casi (7 guariti)

Monte Romano: 6 casi (6 guariti)

Piansano: 5 casi (5 guariti)

Capodimonte: 4 casi (4 guariti)

Gradoli: 4 casi (1 morto e 3 guariti)

Castiglione in Teverina: 3 casi (3 guariti)

Cellere: 2 casi (2 guariti)

Corchiano: 2 casi (2 guariti)

Onano: 2 casi (2 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 2 casi (2 guariti)

Tessennano: 2 casi (2 guariti)

Valentano: 2 casi (1 morto e 1 guarito)

Lubriano: 1 caso (1 morto)

Vasanello: 1 caso (1 guariti)

Altri: 4 casi (4 guariti)

5 ottobre, 2020