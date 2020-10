Uccisa dal fidanzato, laurea in medicina da 110 e lode per Lorena Quaranta

Messina - Stamattina la cerimonia in memoria della studentessa - Il rettore dell'università: "Inaccettabile che lei non sia qui"

Condividi la notizia:











Messina – “Inaccettabile e ingiustificabile che lei non sia qui a ricevere l’attestato di un impegno che aveva portato avanti per anni”. E’ il rettore dell’università di Messina, Salvatore Cuzzocrea, a ricordare Lorena Quaranta, la giovane studentessa laureanda in medicina e chirurgia uccisa lo scorso 31 marzo nella sua casa di Furci Siculo.

Questa mattina la cerimonia di consegna di laurea in memoria della ragazza, trasmessa anche in diretta su facebook, con oltre 10mila utenti collegati. “Voglio ringraziare i genitori di Lorena per averci permesso di star loro vicino: non siamo solo un ateneo, siamo una famiglia” ha spiegato il rettore. “La nostra università – ha proseguito il rettore – oggi ha una sedia che non è vuota perché da lassù Lorena ci guarda, ma l’avrebbe dovuta aver occupata. Come tante volte queste sedie, purtroppo, sono rimaste vuote”.

A discutere la tesi in “Immunodeficienze selettive: la candidiasi mucocutanea cronica” è stata un’amica della giovane studentessa scomparsa, che alla fine della cerimonia è stata proclamata dottoressa in medicina e chirurgia con votazione di 110/110 e lode.

Lorena Quaranta è stata uccisa, secondo l’accusa, dal fidanzato infermiere Antonio De Pace, che all’indomani dell’omicidio avrebbe chiamato i soccorsi per confessare quanto commesso. “Mi aveva contagiato con il Coronavirus” avrebbe detto agli inquirenti, gli esami clinici effettuati si sarebbero rivelati negativi.

Nelle scorse settimane, la procura di Messina ha contestato all’infermiere la premeditazione del delitto. Dall’esame del cellulare del De Pace, infatti, sarebbe emersa una serie di messaggi inviati ai parenti, con i quali disponeva il lascito dei suoi beni ai parenti, in previsione di un evento che avrebbe sconvolto la sua vita.

Condividi la notizia:











20 ottobre, 2020