Ucciso a colpi di pistola l’attore Thomas Jefferson Byrd

Atlanta - Aveva lavorato nei film di Spike Lee - Aveva 70 anni

Atlanta – L’attore statunitense Thomas Jefferson Byrd, interprete-feticcio in numerosi film del regista Spike Lee, è stato ucciso a colpi di pistola, sparati alla schiena, sabato notte ad Atlanta, in Georgia.

Aveva 70 anni. Il ritrovamento del cadavere, come riferisce Variety, è stato reso noto dalla polizia, che sta indagando sulla dinamica dell’omicidio, che è ancora tutta da chiarire.

Tra i film in cui Byrd è stato diretto da Lee figurano: “Clockers” (1995), “Girl 6 – Sesso in linea” (1996), “Bus in viaggio” (1996), “He Got Game” (1998), “Bamboozled” (2000), “Red Hook Summer” (2012), “Il sangue di Cristo” (2014) e “Chi-Raq” (2015). Con il regista ha recitato anche nella serie tv “She’s Gotta Have It” (2017-19), interpretando il ruolo di Stokely Darling.

5 ottobre, 2020