Uffici polizia amministrativa e commercio, contatti via email

Viterbo - Comune - Non raggiungibili al telefono perché in smart working

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Gli uffici di polizia amministrativa (0761 348 359 – 0761 348 357 – 0761 348 470) e del commercio (0761 348 363 – 0761 348 382 – 0761 348 374), non raggiungibili telefonicamente perché in smartworking, possono essere contattati per richieste di informazioni ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

– UFFICIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA: poliziaamministrativa@comune.viterbo.it

– UFFICIO COMMERCIO: commercio@comune.viterbo.it

È sempre attiva anche la mail sviluppoeconomico@comune.viterbo.it.

Amministrazione comunale di Viterbo

27 ottobre, 2020