Roma – Slitta alle 20 la conferenza stampa del presidente Conte, che illustrer√† in diretta le nuove misure restrittive contenute nell’ultimo Dpcm che il governo ha deciso di adottare per contenere l’aumento dei casi da Coronavirus. Proprio oggi si √® tenuto un vertice tra l’esecutivo e le Regioni per discutere delle nuove disposizioni. Entro stasera il presidente Conte firmer√† il nuovo Dpcm.