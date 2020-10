Ultimo giorno di calciomercato, la Viterbese pensa al ritorno di Bunino

Sport - Calcio - Serie C - L'attaccante è in uscita dal Pescara e potrebbe gradire il ritorno nella Tuscia - Il club aspetta anche Besea e valuta il tesseramento di un difensore

di Samuele Sansonetti

Rimini – Al Grand hotel di Rimini scatta il countdown.

L’insolita sessione di calciomercato termina alle 20 e la storica location lungo la riviera romagnola si prepara a ospitare le ultime trattative di serie A, B e C.

Tra le squadre impegnate a puntellare la rosa c’è anche la Viterbese, che ha alcuni slot liberi per via dell’esclusione di Antezza e Scalera e intenzionata a piazzare un paio di colpi in entrata.

L’ultima idea della dirigenza, esaminata a cavallo del weekend, riguarda il ritorno di Bunino per completare un reparto offensivo che attualmente conta Rossi, Tounkara, Matteo Menghi e Calì, con quest’ultimo che fatica a trovare spazio nelle gerarchie del tecnico.

Rientrato al Pescara dal prestito semestrale proprio alla Viterbese (per lui 11 presenze da gennaio e all’inizio del lockdown), il calciatore non rientra nei piani di Oddo e potrebbe gradire il ritorno nella Tuscia, favorito anche dall’ottimo rapporto tra il presidente gialloblù Romano e quello dei delfini Sebastiani.

Sulla sponda Frosinone, intanto, il club di via della Palazzina attende sempre una risposta da Besea che rischia di rimanere per sei mesi in Ciociaria da separato in casa. Anche in questo caso se ne saprà di più nelle prossime ore, quando i laziali potrebbero decidere di tentare l’assalto a un difensore centrale da alternare a quelli già presenti in rosa.

Samuele Sansonetti

Serie C – girone C

seconda giornata

domenica 4 ottobre

Paganese – Ternana 0-3 (sabato)

Viterbese – Avellino 0-1 (sabato)

Bari – Teramo 1-1

Monopoli – Catania 0-1

Palermo – Potenza rinviata

Turris – V. Francavilla 1-0

Vibonese – Juve Stabia 0-1

Catanzaro – Trapani n.d.

Casertana – Foggia (rinviata a mercoledì 4 novembre)

Bisceglie – Cavese (rinviata a mercoledì 28 ottobre)

Serie C – girone C

classifica

Pt G V N P Gf:Gs Dr Ternana 4 2 1 1 0 3:0 3 Teramo 4 2 1 1 0 3:1 2 Bari 4 2 1 1 0 4:3 1 Casertana 3 1 1 0 0 3:0 3 Potenza 3 1 1 0 0 2:1 1 Avellino 3 1 1 0 0 1:0 1 Turris 3 1 1 0 0 1:0 1 Monopoli 3 2 1 0 1 2:2 0 Vibonese 3 2 1 0 1 1:1 0 Juve Stabia 3 2 1 0 1 2:2 0 Viterbese 1 2 0 1 1 0:1 -1 Paganese 1 2 0 1 1 1:4 -3 Catania 0 2 1 1 0 2:1 1 Bisceglie 0 0 0 0 0 0:0 0 Foggia 0 0 0 0 0 0:0 0 Catanzaro 0 1 0 0 1 1:2 -1 Cavese 0 1 0 0 1 0:1 -1 V. Francavilla 0 2 0 0 2 2:4 -2 Palermo 0 1 0 0 1 0:2 -2 Trapani -1 1 0 0 1 0:3 -3

5 ottobre, 2020