Viterbo - Incarico ricevuto durante la manifestazione a Catania

Viterbo – Umberto Fusco nominato responsabile Lega per il termalismo.

A Catania, per la manifestazione dello scorso fine settimana, il senatore viterbese ha ricevuto l’incarico da parte del partito, che si è organizzato in settori, dall’economia all’agricoltura, passando per il turismo.

Il responsabile a livello nazionale è Gianmarco Centinaio.

Di terme se ne occuperà Fusco. Lavoro non ne manca, basterebbe già solo Viterbo.

5 ottobre, 2020