Un 70enne fa la pipì lungo il bordo della strada, 3300 euro di multa

Como - Il commissario del comando della polizia locale: “Percorrendo una decina di metri avrebbe potuto agevolmente entrare in un bosco e allontanarsi dalla strada”

Condividi la notizia:











Como – Fa la pipì sul ciglio della strada, ma viene visto dalla polizia. Un 70enne è stato sanzionato per atti osceni in luogo pubblico, 3300 euro di multa per lui.

Nel comasco, sulla strada di Mezzo a Cirimido, un 70enne si è fermato lungo il bordo della strada per fare la pipì ma è stato visto dagli agenti della polizia locale che stava effettuando i controlli quotidiani lungo le strade.

“Percorrendo soltanto 10-20 metri – ha spiegato Alessandro Casale, commissario capo del comando della bassa piana comasca – avrebbe potuto agevolmente entrare nel vicino bosco allontanandosi dalla strada”.

Condividi la notizia:











7 ottobre, 2020