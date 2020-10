Roma - Il messaggio del governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, a Totti per la morte del padre a causa del Coronavirus

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – Caro Francesco, sono profondamente rattristato per la perdita di tuo papà Enzo.

Vedere andare via chi ci ha accompagnato per la vita non è semplice.

A te e alla tua famiglia mando un grande abbraccio in questo momento difficile.

Nicola Zingaretti

Presidente della regione Lazio

12 ottobre, 2020