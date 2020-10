Un minuto di silenzio alla Camera per Jole Santelli

Roma - Il presidente Roberto Fico annuncia: "La settimana prossima ci sarà una commemorazione" - VIDEO

Roma – Un minuto di silenzio alla Camera dei Deputati per ricordare la scomparsa di Jole Santelli, la governatrice della Calabria morte durante la notte.

“Siamo profondamente scossi per la prematura scomparsa di Jole Santelli, presidente della Regione Calabria ed ex parlamentare. Anche a nome di Montecitorio voglio esprimere la più sentita vicinanza ai suoi cari. A loro va in questo momento il nostro pensiero” scrive su Twitter il presidente della Camera Roberto Fico, che annuncia una commemorazione in ricordo della Santelli la prossima settimana.

Da anni malata di cancro, è morta durante la notte nella sua abitazione. Aveva 51 anni: aveva vinto le elezioni a febbraio scorso. Unanime il cordoglio del mondo della politica.

15 ottobre, 2020