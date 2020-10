Un morto nella casa di riposo di Bagnoregio – A Viterbo più di 600 positivi, sono l’1% della popolazione

Coronavirus - Deceduto anche un 74enne di Valentano - Salgono a nove i pazienti in terapia intensiva - In tutto l'Alto Lazio altri 289 casi e tre vittime

Viterbo – (raff.stro.) – Coronavirus, altre due vittime nella Tuscia. Il totale sale a 42.

Ieri, mercoledì 28 ottobre, è morto un 74enne di Valentano che era ricoverato nel reparto di malattie infettive di Belcolle. A Bagnoregio è invece deceduta un’anziana di Castiglione in Teverina, ospite della casa di riposo San Raffaele Arcangelo. “La signora I.L. – spiega Luca Profili, sindaco di Bagnoregio – ha avuto un peggioramento martedì sera e ieri mattina le sue condizioni si sono ulteriormente aggravate, anche a causa di un quadro clinico già in precedenza difficile”.

Profili ci tiene a precisare che “il referto medico stilato dopo il decesso esclude il nesso di causalità tra la morte e la positività della signora al Covid-19”. Covid-19 che ha contagiato tutta la struttura di Bagnoregio: 21 pazienti su 22 e otto operatori sono risultati positivi.

Nella Tuscia nelle ultime 24 ore, su 930 tamponi, sono stati accertati 136 casi. Un terzo (45) solo a Viterbo, che supera i seicento attualmente positivi: ovvero, un cittadino su cento ha l’infezione in atto. L’attenzione sul capoluogo è sempre più alta: nelle prossime ore il sindaco Giovanni Arena, che in città ha già istituto delle mini zone rosse, avrà un summit con l’assessore regionale alla sanità Alessio d’Amato per discutere di eventuali ulteriori misure restrittive.

Fra i 136 nuovi contagiati, che portano il totale a 2mila 585, la Asl fa sapere che “97 sono persone che hanno dichiarato di essere sintomatiche al drive-in” e “tre sono attualmente ricoverate all’ospedale di Belcolle”. Il numero di pazienti che necessita di cure mediche sale a 68, nove dei quali si trovano in terapia intensiva. Ieri in venti si sono liberati del Covid e portano i guariti a 711. I casi attuali sono 1834.

Nelle ultime 24 ore otto positivi sono stati registrati a Canino. “Alcuni – sottolinea la sindaca Lina Novelli – si riferiscono alle famiglie già in attenzione e almeno tre sono presso la struttura ospedaliera di riferimento provinciale”. Contagi tra le mura di casa anche a Oriolo Romano (+2) e Montalto di Castro: +5, “di cui – comunica l’amministrazione – quattro appartenenti allo stesso nucleo familiare con minori”.

Cinque casi pure a Capranica, tra cui quello di un altro studente delle medie, a Orte, tra cui quello di un membro del personale Ata delle scuole, e a Montefiascone dove il totale raggiunge quota 104. Tre invece a Piansano: “Due – evidenzia il comune – presentano un link con casi precedentemente accertati e uno appartiene a un focolaio non noto”. Situazione simile a quest’ultima a Castel Sant’Elia: “Si tratta di una persona non collegata a link epidemiologici precedentemente accertati, non frequenta nessuna scuola ed è in isolamento in un comune limitrofo”.

Tre positivi a Nepi, dove oggi la sede di via Roma dell’istituto Stradella resterà chiusa, e due a Vitorchiano: stamattina non entreranno in classe gli alunni della prima A e della seconda B delle medie. Anche a Blera hanno contratto il virus in due: un’infermiera e un uomo “ricoverato – afferma l’amministrazione – in una struttura sanitaria di Viterbo per patologie pregresse e attualmente degente all’ospedale di Belcolle dove è stata riscontrata la positività”.

In tutto l’Alto Lazio ieri sono risultate infette 289 persone, tra cui 109 nel territorio della Asl Roma 4 e 44 in Sabina. A Ladispoli cinque dei sedici nuovi contagiati sono legati alla Rsa Gonzaga. I guariti sono 67: 32 Roma 4 e 15 Rieti. Tre i morti, tra cui un 91enne di Anguillara. Gli attualmente positivi sono 3mila 791: 1298 Roma 4 e 659 Rieti.

Coronavirus, i numeri della Tuscia

Casi totali: 2585 (849 a Viterbo; 1736 in provincia)

Attualmente positivi: 1834

Guariti: 711

Morti: 40 + 1

Ricoverati: 68 (9 in terapia intensiva)

Usciti dalla quarantena: 6596

Comuni con positivi

Viterbo: 849 casi (9 morti e 211 guariti)

Civita Castellana: 167 casi (1 morto e 43 guariti)

Montefiascone: 104 casi (3 morti e 35 guariti)

Tuscania: 91 casi (3 morti e 46 guariti)

Vetralla: 88 casi (18 guariti)

Tarquinia: 85 casi (1 morto e 37 guariti)

Nepi: 81 casi (19 guariti)

Capranica: 58 casi (2 morti e 4 guariti)

Celleno: 54 casi (9 morti e 43 guariti)

Farnese: 53 casi (1 morto e 1 guarit0)

Ronciglione: 45 casi (21 guariti)

Vitorchiano: 43 casi (7 guariti)

Acquapendente: 42 casi (3 morti e 29 guariti)

Grotte di Castro: 42 casi (7 guariti)

Orte: 42 casi (19 guariti)

Fabrica di Roma: 41 casi (1 morto e 5 guariti)

Castel Sant’Elia: 38 casi (1 guarito)

Soriano nel Cimino: 37 casi (7 guariti)

Bagnoregio: 36 casi (5 guariti)

Bassano Romano: 36 casi (1 morto e 12 guariti)

Sutri: 36 casi (7 guariti)

Valentano: 32 casi (2 morti e 1 guarito)

Marta: 31 casi (12 guariti)

Monterosi: 30 casi (5 guariti)

Piansano: 29 casi (5 guariti)

Ischia di Castro: 28 casi (0 guariti)

Oriolo Romano: 27 casi (14 guariti)

Corchiano: 26 casi (2 guariti)

Capodimonte: 25 casi (5 guariti)

Caprarola: 24 casi (2 guariti)

Montalto di Castro: 24 casi (10 guariti)

Canepina: 21 casi (8 guariti)

Bolsena: 20 casi (1 morto e 9 guariti)

Canino: 20 casi (0 guariti)

Carbognano: 17 casi (1 guarito)

Vignanello: 16 casi (7 guariti)

Monte Romano: 15 casi (6 guariti)

Blera: 12 casi (5 guariti)

Bomarzo: 11 casi (1 morto)

Faleria: 10 casi (6 guariti)

Graffignano: 10 casi (4 guariti)

Vejano: 10 casi (1 morto e 0 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 8 casi (2 guariti)

Villa San Giovanni in Tuscia: 8 casi (3 guariti)

Arlena di Castro: 7 casi (0 guariti)

Vallerano: 7 casi (0 guariti)

Cellere: 6 casi (2 guariti)

Gradoli: 5 casi (1 morto e 3 guariti)

Vasanello: 6 casi (1 guarito)

Calcata: 4 casi (2 guariti)

Gallese: 4 casi (2 guariti)

Bassano in Teverina: 3 casi (2 guariti)

Lubriano: 3 casi (1 morto)

Onano: 3 casi (2 guariti)

Barbarano Romano: 2 casi (0 guariti)



Comuni Covid-free

Castiglione in Teverina: 3 casi (3 guariti)

Proceno: 2 casi (2 guariti)

Tessennano: 2 casi (2 guariti)

Latera: 1 caso (1 guarito)

Altri: 4 casi (4 guariti)

29 ottobre, 2020