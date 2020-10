Roma - Verrà effettuata una sanificazione straordinaria

Roma – Un positivo al Covid, il consiglio regionale del Lazio chiude per due giorni.

Dopo aver accertato un caso di positività al Coronavirus è stato messo in atto il protocollo anti covid che ha portato alla chiusura della sede in via della Pisana.

In questi giorni nei locali verrà effettuata una sanificazione straordinaria.

9 ottobre, 2020