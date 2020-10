“Un nuovo positivo a Civita Castellana”

Coronavirus - Lo comunica il sindaco Luca Giampieri che fa sapere: "La Asl è intervenuta al Colasanti per i controlli e l'istituto è stato sanificato"

Condividi la notizia:











Civita Castellana – Riceviamo e pubblichiamo – Il comune di Civita Castellana avvisa la cittadinanza che oggi, 14 ottobre, la Asl di Viterbo ha comunicato un nuovo caso Covid-19 nel nostro comune.

Si precisa che il soggetto è in isolamento domiciliare e sono state messe in atto tutte le misure necessarie previste dal protocollo emergenza indetto dalla Asl, che è intervenuta all’istituto d’istruzione secondaria superiore “Giuseppe Colasanti” per controlli antigenici volontari sul personale scolastico a seguito di casi di positività che hanno interessato una classe.

Si comunica inoltre che le aule e i locali comuni dell’istituto sono stati interamente sanificati.

Luca Giampieri

Sindaco

Condividi la notizia:











14 ottobre, 2020